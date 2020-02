Billie Eilish – No Time To Die [AUDIO]

Uscita a Marzo 2019 con WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, il suo album d’esordio (qui la nostra recensione), Billie Eilish è da pochissimo stata protagonista della notte degli Oscar, durante la quale ha eseguito la sua interpretazione di “Yesterday” dei Beatles. I suoi contatti con il mondo del cinema proseguono, visto che No Time To Die è il pezzo da lei composto insieme al fratello Finneas per la colonna sonora dell’omonimo nuovo capitolo della saga di James Bond. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che Billie Eilish tornerà in Italia a Luglio per un’unica data del suo tour.