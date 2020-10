Uscita a Marzo 2019 con WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, il suo album d’esordio (qui la nostra recensione), Billie Eilish a Novembre sarà “protagonista” anche nei cinema con No Time To Die, il brano composto da lei e il fratello Finneas per la colonna sonora dell’omonimo nuovo capitolo della saga di James Bond. Il pezzo l’avevamo già ascoltato, ma da oggi c’è anche un videoclip ufficiale con alcune immagini tratte dal film. Eccolo: