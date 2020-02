Riunitisi a fine 2019, i Black Crowes di Chris e Rich Robinson celebreranno quest’anno il trentennale di “Shake Your Money Maker”, il loro album d’esordio del 1990. Lo faranno con un tour, in cui il disco verrà eseguito integralmente, che passerà anche dall’Italia, a Novembre, per un’unica data. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

10 NOVEMBRE @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti disponibili dalle 9:00 del 7 Febbraio su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket