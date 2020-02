Usciti lo scorso anno con il loro omonimo esordio che gli è valso una nomination ai Grammy come Best New Artist (qui la nostra recensione), i Black Pumas arriveranno per la prima volta in Italia in estate per due date del loro tour. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

24 LUGLIO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

25 LUGLIO @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

Biglietti disponibili dalle 10:00 di mercoledì 5 Febbraio su TicketOne e Ticketmaster