Uscirà il 19 Giugno Rough And Rowdy Ways, il nuovo lavoro di inediti di Bob Dylan, successore di “Tempest” del 2012. L’annuncio è arrivato oggi insieme all’ascolto di False Prophet, anticipazione dal disco così come si suppone lo fossero anche Murder Most Foul (che trovate qui) e I Contain Multitudes (che trovate qui), brani diffusi nelle scorse settimane. In ascolto qui in basso da Spotify e YouTube la nuova traccia: