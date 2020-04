Bob Dylan – I Contain Multitudes

A otto anni dall’ultimo inedito, una ventina di giorni fa era tornato Bob Dylan con un nuovo brano, intitolato Murder Most Foul e risalente a parecchio tempo fa ma mai pubblicato prima (che trovate qui). Oggi Dylan ha diffuso un’altra nuova traccia, I Contain Multitudes, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: