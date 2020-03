Bob Dylan – Murder Most Foul [AUDIO]

A otto anni dall’ultimo inedito, oggi è tornato Bob Dylan con un nuovo brano, intitolato Murder Most Foul e risalente a parecchio tempo fa ma mai pubblicato prima (come specificato dallo stesso Dylan in fase di presentazione). Il pezzo altro non è se non il modo in cui Dylan ripercorre, in quasi diciassette minuti, la storia dell’assassinio di John F. Kennedy, con la foto dell’ex Presidente degli Stati Uniti che compare anche sulla copertina del singolo. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: