Bob Mould – American Crisis [VIDEO]

Bob Mould ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà Blue Hearts, uscirà il 25 Settembre per Merge. Per anticiparlo, Mould ha diffuso il video del primo estratto American Crisis, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Heart On My Sleeve

02 Next Generation

03 American Crisis

04 Fireball

05 Forecast Of Rain

06 When You Left

07 Siberian Butterfly

08 Everything To You

09 Racing To The End

10 Baby Needs A Cookie

11 Little Pieces

12 Leather Dreams

13 Password To My Soul

14 The Ocean