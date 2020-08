Usciti lo scorso anno con il nuovo album “i,i” (qui la nostra recensione), i Bon Iver di Justin Vernon già ad Aprile avevano diffuso un nuovo brano, PDLIF (acronimo per Please Don’t Live In Fear), brano i cui proventi sono stati destinati a Direct Relief (e che trovate qui). Adesso sono tornati con un’altra traccia, AUATC (acronimo per Ate Up All Their Cake), accompagnata dal videoclip che trovate qui in basso: