Bon Iver in Italia a Novembre 2021

Justin Vernon e i suoi Bon Iver sarebbero dovuti arrivare in Italia il 9 Novembre per un’unica data del tour a supporto del nuovo album “i,i”, uscito lo scorso anno (qui la nostra recensione). Ovviamente questa data, come tutte le altre date di tutti gli altri artisti, è saltata, ma oggi ne è stata annunciata la riprogrammazione, che avverrà esattamente un anno dopo (in più, sullo stesso palco salirà anche il progetto Big 37d03d Machine di Aaron Dessner). Qui in basso il dettaglio del nuovo appuntamento, biglietti in vendita su TicketOne (quelli già acquistati per il 2020 resteranno ovviamente validi):

12 NOVEMBRE @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO