Usciti lo scorso anno con il nuovo album “i,i” (qui la nostra recensione), i Bon Iver di Justin Vernon hanno diffuso oggi un nuovo brano, PDLIF (acronimo per Please Don’t Live In Fear), brano i cui proventi saranno destinati a Direct Relief, che si occupa di supportare gli operatori sanitari in questo drammatico momento. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: