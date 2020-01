Bon Iver: una data a Novembre

Usciti lo scorso anno con il nuovo album “i,i” (qui la nostra recensione), Justin Vernon porterà nuovamente Bon Iver in Italia il prossimo Novembre per un’unica data del relativo tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

9 NOVEMBRE @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti su TicketOne a partire dalle 10:00 di venerdì 24 Gennaio

Tribuna A numerata: 51 Euro + d.p.

Tribuna gold numerata: 46 Euro + d.p.

Anello B: 41 Euro + d.p.

Anello C frontale: 36 Euro + d.p.

Anello C: 31 Euro + d.p.

Parterre in piedi: 41 Euro + d.p.