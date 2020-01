Anche la line-up del Bonnaroo è arrivata puntuale in quest’inizio 2020. L’edizione 2020 del festival di Manchester, TN, si terrà i prossimi 11, 12, 13 e 14 Giugno e avrà come headliner Tool, Lizzo e Tame Impala. Con loro anche Run The Jewels, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Vampire Weekend e tutti gli altri che trovate nella locandina qui in basso: