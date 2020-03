“Per gli italiani che l’hanno ispirato… per gli irlandesi…”, così Bono, il frontman degli U2, ha presentato Let Your Love Be Known, un inedito che ha diffuso tramite l’account Instagram della band in una versione demo casalinga. Qui in basso il post con l’esecuzione del pezzo, in attesa di capire se uscirà ufficialmente come singolo degli U2: