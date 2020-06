Usciti meno di un anno fa con “Love & Evol” (qui la nostra recensione), i giapponesi Boris sono già pronti per tornare con un nuovo album, NO, già la prossima settimana, il 3 Luglio. Per anticiparlo hanno diffuso l’ascolto di Loveless, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Genesis

02 Anti-Gone

03 Non Blood Lore

04 Temple Of Hatred

05 鏡 -Zerkalo-

06 HxCxHxC -Parforation Line-

07 キキノウエ -Kiki no Ue-

08 Lust

09 Fundamental Error

10 Loveless

11 Interlude