Bright Eyes – Forced Convalescence [AUDIO]

Non conosciamo ancora i dettagli, ma sappiamo che il 2020 sarà l’anno del ritorno dei Bright Eyes con un nuovo lavoro in studio e un tour (che passerà dall’Italia per il TOdays Festival). Dopo il primo estratto Persona Non Grata (che trovate qui), oggi Conor Oberst e i suoi hanno diffuso anche l’ascolto di Forced Convalescence, che vede i featuring di Flea (Red Hot Chili Peppers) al basso, Jon Theodore (Mars Volta, Queens Of The Stone Age) alla batteria e Kip Skitter alle percussioni. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):