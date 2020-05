Bright Eyes – One And Done

Non conosciamo ancora i dettagli, ma sappiamo che il 2020 sarà l’anno del ritorno dei Bright Eyes con un nuovo lavoro in studio (doveva esserci anche un tour…). Dopo i primi estratti Persona Non Grata (che trovate qui) e Forced Convalescence (che trovate qui), oggi Conor Oberst e i suoi hanno diffuso anche l’ascolto di One And Done, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):