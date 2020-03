Che il 2020 sarebbe stato l’anno del ritorno dei Bright Eyes lo sapevamo già, viste le numerose date dal vivo annunciate (e ovviamente rinviate, vista l’emergenza sanitaria mondiale). Adesso sappiamo anche che la band di Conor Oberst ha rimesso anche piede in studio, tanto che oggi hanno condiviso il nuovo brano Persona Non Grata, il primo da “The People’s Key” del 2011, il loro ultimo lavoro in studio. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: