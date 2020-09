Il 23 Ottobre uscirà Letter To You, il ritorno di Bruce Springsteen insieme alla E Street Band (l’ultima volta era stata “Wrecking Ball” del 2012). Dopo la title track (che trovate qui), per anticipare il disco oggi è arrivato anche l’ascolto di Ghosts, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):