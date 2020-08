Il 21 Agosto torneranno i Bully con il loro nuovo lavoro in studio, SUGAREGG, il terzo dopo “Feels Like” (2015) e “Losing” (2017). Dopo Where To Start (che trovate qui), Every Tradition (che trovate qui) e Hours And Hours (che trovate qui), adesso è arrivato anche l’ascolto di Prism, qui in basso da Spotify e YouTube: