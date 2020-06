Il 21 Agosto torneranno i Bully con il loro nuovo lavoro in studio, il terzo dopo “Feels Like” (2015) e “Losing” (2017). Il disco si intitolerà SUGAREGG e uscirà su Sub Pop, anticipato oggi dal video del primo estratto Where To Start, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Add It On

02 Every Tradition

03 Where to Start

04 Prism

05 You

06 Let You

07 Like Fire

08 Stuck In Your Head

09 Come Down

10 Not Ashamed

11 Hours And Hours

12 What I Wanted