Bush: nuovo album e due date a Giugno

I Bush di Gavin Rossdale torneranno nel mese di Maggio (data esatta ancora non comunicata) con The Kingdom, il loro nuovo lavoro in studio da cui hanno diffuso l’ascolto di Flowers On A Grave, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube. Contestualmente al disco, la band ha annunciato anche il relativo tour a supporto, che passerà dall’Italia a Giugno per due appuntamenti. Ecco i dettagli delle date:

20 GIUGNO @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

21 GIUGNO @ HALL, PADOVA

Prevendite disponibili solo su DICE dal 6 Marzo alle ore 11.00