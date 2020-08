Cabaret Voltaire – Vasto [AUDIO]

Ferma a “The Conversation” del 1994, la sigla Cabaret Voltaire sta per tornare con un nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà Shadow Of Fear, uscirà il 20 Novembre per Mute e sarà il primo con Richard H. Kirk come unico titolare del progetto, nonché il primo a nome Cabaret Voltaire da ventisei anni a questa parte. Per anticiparlo è già disponibile l’ascolto del primo estratto Vasto, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Be Free

02 The Power (Of Their Knowledge)

03 Night Of The Jackal

04 Microscopic Flesh Fragment

05 Papa Nine Zero Delta United

06 Universal Energy

07 Vasto

08 What’s Goin’ On