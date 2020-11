Calexico – Happy Xmas (War Is Over)

A due anni da “The Thread That Keeps Us” (qui la nostra recensione) e ad uno dall’album collaborativo con Iron & Wine “Years To Burn” (qui la nostra recensione), il 4 Dicembre torneranno i Calexico con un nuovo lavoro, una disco “natalizio” vero e proprio, intitolato Seasonal Shift. Dopo il primo estratto Hear The Bells (che trovate qui), oggi la band ha diffuso anche il videoclip animato di Happy Xmas (War Is Over), cover dello storico brano firmato da John Lennon e Yoko Ono. Eccolo: