Calexico – Hear The Bells [AUDIO]

A due anni da “The Thread That Keeps Us” (qui la nostra recensione) e ad uno dall’album collaborativo con Iron & Wine “Years To Burn” (qui la nostra recensione), il 4 Dicembre torneranno i Calexico con un nuovo lavoro, una disco “natalizio” che conterrà anche due esplicative cover come Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Christmas All Over Again di Tom Petty. Seasonal Shift, questo il titolo, è anticipato dall’ascolto del primo estratto Hear The Bells, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist dell’album:

01 Hear The Bells

02 Christmas All Over Again

03 Mi Burrito Sabanero

04 Heart Of Downtown

05 Seasonal Shift

06 Nature’s Domain

07 Happy Xmas (War Is Over)

08 Glory’s Hope

09 Tanta Tristiza

10 Peace Of Mind

11 Sonoran Snoball

12 Mi Burrito Sabanero (Reprise)