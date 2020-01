Calibro 35 – Fail It Till You Make It

Venerdì prossimo 24 Gennaio i Calibro 35 usciranno con Momentum, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo, oggi è arrivato il videoclip di Fail It Till You Make It, che trovate qui in basso. Vi ricordiamo che i Calibro 35 hanno già annunciato le date del tour a supporto del disco.