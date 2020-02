Fermo a “Teens Of Denial” del 2016, il progetto Car Seat Headrest di Will Toledo tornerà il prossimo 1 Maggio con Making A Door Less Open, il nuovo album su Matador. Per anticiparlo ecco l’ascolto del primo estratto Can’t Cool Me Down, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Weightlifters

02 Can’t Cool Me Down

03 Hollywood

04 There Must Be More Than Blood

05 Hymn

06 Deadlines

07 Martin

08 What’s With You Lately

09 Life Worth Missing

10 Famous