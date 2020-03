Fermo a “Teens Of Denial” del 2016, il progetto Car Seat Headrest di Will Toledo tornerà il prossimo 1 Maggio con Making A Door Less Open, il nuovo album su Matador. Dopo il primo estratto Can’t Cool Me Down (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto del secondo Martin, qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):