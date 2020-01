In silenzio da “Dust And Disquiet” del 2015, gli americani Caspian torneranno il 24 Gennaio con il nuovo album On Circles, in uscita su Triple Crown. Dopo il primo estratto Flowers Of Light, la band ha diffuso oggi il secondo Circles On Circles, traccia particolare perché presenta la voce e per i Caspian non è certo abitudine. La trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: