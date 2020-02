Sono passati già due anni dal suo ultimo lavoro in studio “Wanderer” (qui la nostra recensione) e dal suo ultimo passaggio in Italia (c’eravamo a Milano), ma adesso per Chan Marshall aka Cat Power è tempo di tornare dalle nostre parti per due appuntamenti, entrambi nel mese di Giugno. Ecco i dettagli delle date:

15 GIUGNO @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

18 GIUGNO @ SEXTO ‘NPLUGGED, SESTO AL REGHENA (PN)

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 del 14 Febbraio su TicketOne e Ticketmaster