Se il 18 Maggio del 2017 Chris Cornell non ci avesse lasciati, oggi sarebbe stato il suo cinquantaseiesimo compleanno. Per ricordarlo, la famiglia del frontman dei Soundgarden ha diffuso una sua traccia inedita, Patience, cover dei Guns N’ Roses registrata da Cornell a Los Angeles nel 2016 mentre era intento a insegnare la chitarra alla figlia Toni. Eccola in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: