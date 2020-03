Tornati il 2 Ottobre scorso con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato “Closer To Grey” e arrivato a ben sette anni di distanza dal predecessore, i Chromatics già a Gennaio avevano diffuso il nuovo brano Toy (che trovate qui). Oggi ne è arrivato ancora un altro, Famous Monsters, che trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che i Chromatics saranno in Italia a Giugno per una data del loro tour.