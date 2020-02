Tornati il 2 Ottobre scorso con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato “Closer To Grey” e arrivato a ben sette anni di distanza dal predecessore, i Chromatics arriveranno in Italia a Giugno per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

3 GIUGNO @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Prevendite solo su DICE da venerdì 14 febbraio alle 10:00