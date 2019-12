Cigarettes After Sex: una data a Luglio

Dopo il sold out della data milanese di Novembre e la pubblicazione del nuovo album “Cry” (qui la nostra recensione), i Cigarettes After Sex torneranno in Italia anche la prossima estate per una data, inserita all’interno del Rock In Roma. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

9 LUGLIO @ IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, ROMA | ROCK IN ROMA

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 16 Dicembre sul sito di TicketOne, nei punti vendita TicketOne e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di giovedì 19 Dicembre.