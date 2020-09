Usciti lo scorso anno con “There Existed An Addiction To Blood” (qui la nostra recensione), i Clipping torneranno già il 23 Ottobre su Sub Pop con Visions Of Bodies Being Burned, il loro nuovo album. Dopo il primo estratto Say The Name (che trovate qui), la seconda anticipazione è ’96 Neve Campbell, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):