I Cloud Nothings hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, The Shadow I Remember, che uscirà il 26 Febbraio su Carpark. Il disco, prodotto da Steve Albini, è anticipato oggi dal video del primo estratto Am I Something, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Oslo

02 Nothing Without You

03 The Spirit Of

04 Only Light

05 Nara

06 Open Rain

07 Sound Of Alarm

08 Am I Something

09 It’s Love

10 A Longer Moon

11 The Room It Was