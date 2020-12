In attesa di saperne di più sul loro nuovo lavoro in studio, i Clutch hanno annunciato il loro ritorno dal vivo in Italia, che avverrà ad Agosto per due date, in cui saranno accompagnati dai Red Fang. Qui in basso i dettagli dell’appuntamento:

6 AGOSTO 2021 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

7 AGOSTO 2021 @ ROCK PLANET CLUB, PINARELLA DI CERVIA (RA)

Biglietti in vendita su TicketOne dalle ore 10.00 di venerdì 4 Dicembre