Coachella 2020: annunciata la line-up

Come ogni anno è arrivato puntuale a inizio Gennaio l’annuncio ufficiale della line-up della nuova edizione del Coachella. Per il 2020 il festival dell’Empire Polo Club di Indio, California si terrà nei weekend del 10-11-12 e del 17-18-19 Aprile e gli headliner saranno Rage Against The Machine, Travis Scott e Frank Ocean. Con loro anche Run The Jewels, Lana Del Rey, Thom Yorke e una marea di altri nomi, qui in basso la locandina con tutto ciò che serve sapere: