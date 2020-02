Code Orange – Swallowing The Rabbit Whole

Fermi all’ottimo “Forever” del 2017 (qui la nostra recensione), gli americani Code Orange torneranno il 13 Marzo su Roadrunner con Underneath, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il videoclip della title track (che trovate qui), la band ha diffuso oggi l’ascolto del secondo estratto Swallowing The Rabbit Whole, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: