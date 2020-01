Code Orange – Underneath [VIDEO]

Fermi all’ottimo “Forever” del 2017 (qui la nostra recensione), gli americani Code Orange torneranno il prossimo 13 Marzo su Roadrunner con Underneath, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo hanno diffuso il videoclip della title track nonché traccia di chiusura del disco. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 (deeperthanbefore)

02 Swallowing The Rabbit Whole

03 In Fear

04 You And You Alone

05 Who I Am

06 Cold.Metal.Place

07 Sulfur Surrounding

08 The Easy Way

09 Erasure Scan

10 Last Ones Left

11 Autumn And Carbine

12 Back Inside The Glass

13 A Sliver

14 Underneath