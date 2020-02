Coriky – Clean Kill [AUDIO]

Già da qualche anno Ian MacKaye, Amy Farina e Joe Lally si ritrovano a suonare insieme. Adesso il loro progetto congiunto ha un nome, Coriky, e soprattutto ha una prospettiva discografica: il 27 Marzo, infatti, uscirà per la solita Dischord il loro omonimo album d’esordio, anticipato dall’ascolto della traccia d’apertura Clean Kill. La trovate qui in basso da Bandcamp e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Clean Kill

02 Hard To Explain

03 Say Yes

04 Have A Cup Of Tea

05 Too Many Husbands

06 BQM

07 Last Thing

08 Jack Says

09 Shedileebop

10 Inauguration Day

11 Woulda Coulda