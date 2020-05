Coriky – Too Many Husbands

Già da qualche anno Ian MacKaye, Amy Farina e Joe Lally si ritrovano a suonare insieme. Adesso il loro progetto congiunto ha un nome, Coriky, che il 27 Marzo avrebbe dovuto debuttare con un disco omonimo. L’album è stato rinviato al 12 Giugno e dunque ci siamo quasi: dopo il primo estratto Clean Kill (che trovate qui), adesso è possibile ascoltare anche il secondo Too Many Husbands, che trovate qui in basso da Bandcamp e YouTube: