Dopo “The Horizon Just Laughed” del 2018 e “In The Shape Of A Storm” del 2019, anche quest’anno Damien Jurado pubblicherà un nuovo album, intitolato What’s New, Tomboy? e in uscita l’1 Maggio su Mama Bird. Dopo il primo estratto nonché traccia d’apertura Birds Tricked Into The Trees (che trovate qui), la seconda anticipazione è Alice Hyatt, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: