Daniel Blumberg – On&On [VIDEO]

A distanza di poco più di due anni da quell’esordio meraviglioso che è stato “Minus” (qui la nostra recensione), il 31 Luglio tornerà Daniel Blumberg con il suo nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà On&On, uscirà su Mute ed è anticipato oggi dal videoclip della title track oltre che dall’ascolto di Sidestep Summer e On&On&On, in pratica i primi tre brani della tracklist. Trovate tutto qui in basso:

01 On&On

02 Sidestep Summer

03 On&On&On

04 Bound

05 Silence Breaker

06 On&On&On&On

07 Teethgritter

08 On&On&On&On&On

09 Pillow