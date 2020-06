Arriverà il 29 Agosto per il Record Store Day UK The End Is Never Really Over, prima uscita postuma di Daniel Johnston, scomparso lo scorso anno. Il box conterrà “1990” (1990) e “Artistic Vice” (1991), due suoi album che non vengono ristampati da un pezzo. Insieme ai dischi ci saranno anche stickers, una maglietta e un libro di illustrazioni.