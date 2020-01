David Bowie: annunciate due uscite

Oggi, giorno in cui David Bowie avrebbe dovuto festeggiare il suo settantatreesimo compleanno, sono state annunciate due nuove uscite postume che lo riguardano. La prima sarà Is It Any Wonder?, un EP di sei tracce contenente inediti e rarità, che verranno diffuse settimanalmente a partire dal 17 Gennaio. La seconda sarà invece ChangesNowBowie, nove tracce prevalentemente acustiche testimonianza delle prove tenute da Bowie nel 1996 per quello che sarebbe stato il suo concerto newyorkese del Masion Square Garden. Questa seconda pubblicazione avverrà il 18 Aprile in occasione del Record Store Day e ha come anticipazione la The Man Who Sold The World acustica diffusa oggi. La trovate qui in basso da Spotify e YouTube: