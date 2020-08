L’ultimo lavoro in studio di David Byrne, “American Utopia” del 2018 (qui la nostra recensione), è prima diventato uno spettacolo teatrale a Broadway (andato in scena all’Hudson Theatre di New York) e adesso si appresta a diventare anche un film. Uscirà infatti a Ottobre su HBO la versione cinematografica dello show, diretta niente poco di meno che da Spike Lee. Qui in basso il trailer ufficiale del film: