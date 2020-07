A distanza di cinque anni da “Rattle That Lock”, il suo ultimo lavoro in studio, David Gilmour è tornato oggi con un nuovo brano inedito, Yes, I Have Ghosts, brano come accompagnamento di “A Theatre For Dreamers”, il nuovo romanzo di sua moglie Polly. Nel pezzo Gilmour ha voluto anche la figlia Romany, eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: