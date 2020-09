Dopo le due date di Maggio 2019, i Dead Can Dance di Lisa Gerrard e Brendan Perry torneranno nuovamente in Italia il prossimo Aprile per altri due appuntamenti. Qui in basso i dettagli delle date, mentre vi ricordiamo che il loro ultimo lavoro in studio è “Dionysus”, uscito nel 2018 (qui la nostra recensione).

2/3 APRILE @ TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

Biglietti in vendita su TicketOne dalle ore 10:00 di venerdì 11 Settembre