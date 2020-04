Stanno per tornare i Deerhoof con il loro nuovo lavoro in studio, successore di “Mountain Moves” del 2017. Il disco si intitolerà Future Teenage Cave Artists e uscirà il 29 Maggio su Joyful Noise. Per anticiparlo la band (composta adesso da Satomi Matsuzaki, Ed Rodriguez, John Dieterich e Greg Saunier) aveva già diffuso l’ascolto dei primi due estratti, la title track e The Loved One (che trovate qui), seguiti oggi dal video di “Farewell” Symphony: